L’Algériet et le Polisario s’entretiennent à New York

Le ministre algérien des Affaires étrangères a reçu son «homologue» du Polisario, vendredi 27 septembre à New York. «Ils ont échangé leurs points de vues sur un certain nombre de questions d'intérêt commun en Afrique et au niveau international», indique l’agence de presse du Front. La diplomatie algérienne s’est limitée, dans sa communication, à annoncer la rencontre.

Cette réunion intervient sept semaines après les entretiens, du 11 août à Alger, entre Ahmed Attaf et Mohamed Sidati, «consacrés à l’examen et à la discussion des évolutions sur la question de la décolonisation au Sahara occidental, à la lumière du rapport récemment présenté par le secrétaire général des Nations unies, ainsi que les perspectives des futurs efforts diplomatiques à cet égard, que ce soit au niveau du Conseil de sécurité ou au niveau de l’Assemblée générale de l’ONU», avait souligné le ministère algérien des Affaires étrangères dans un communiqué.

Ahmed Attaf et Mohamed Sidati avaient pris langue, en marge de la dernière session du Conseil exécutif de l’Union africaine, organisée en juillet au Ghana.

Pour rappel, l'Algérie arme, finance et héberge sur son territoire le Front Polisario.