Grève des étudiants en médecine : 28 manifestants poursuivis en première instance

28 des manifestants ayant participé aux sit-in des étudiants médecins, en grève devant la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, ont été déféré devant le procureur en première instance. Ce vendredi, le parquet a ordonné leur poursuite en état de liberté, pour «désobéissance, non-respect des ordres des autorités et rassemblement non autorisé». Les séances d’audience devraient s’ouvrir d’ici le 23 octobre prochain. Parmi les prévenus figurent notamment des représentants du bureau des étudiants, en plus de médecins résidents et internes du Centre hospitalier universitaire (CHU).

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le Comité national des internistes et des résidents (CNIR) s’est en effet joint à la mobilisation, en condamnant «des violations flagrantes» après que les sit-in tenus par les étudiants à Rabat, cette semaine, ont été dispersés. Dans un communiqué, l’instance a fustigé des «méthodes répressives» ayant abouti à «l’interpellation d’un nombre de médecins internes». En l’espèce, elle a annoncé «une grève d’avertissement» excluant les services d’urgence, de garde et de réanimation, à compter de ce 27 septembre au mardi 1er octobre, «pour protester contre ces violations».

Dans ce sens, le CNIR a appelé «l’ensemble des stagiaires et résidents à se joindre autour des bureaux locaux du Comité et à prendre part aux rassemblements publics qui se tiendront dans différentes villes».

La veille, la Commission nationale des étudiants en médecine, médecine dentaire et pharmacie du Maroc (CNEMEP) a exprimé sa solidarité avec les manifestants interpellés.