L’Algérie remet 22 migrants irréguliers au Maroc après leur libération

22 citoyens marocains ont été remis aux autorités de leur pays par l’Algérie, mercredi, après leur sortie de prison et la libération de 17 autres jeunes hommes, précédemment en détention migration irrégulière.

Selon un communiqué de l’Association marocaine d’aide aux migrants en situation vulnérable (AMSV), le rapatriement s’est opéré à travers le poste frontière de Zouj Beghal près d’Oujda, ainsi que celui du colonel Lotfi à Maghnia. Les jeunes hommes ont été libérés après avoir purgé leur peine de prison en Algérie.

L’association a également fait état de plus de 400 dossiers, en plus de six dépouilles en attente de rapatriement, dont deux identifiées comme étant celles de deux jeunes filles originaires de l’Oriental. D’autre part, les frontières entre les deux pays devraient s’ouvrir exceptionnellement une nouvelle fois, au cours du week-end, pour remettre les corps de deux jeunes Algériens emportés par les eaux de la mer Méditerranée au niveau de la commune de Boudinar.

L’ONG souligne que le processus d’identification et de rapatriement des dépouilles est confronté à de grands défis, accentués depuis la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays voisins. Dans ce contexte, la structure a appelé à l’ouverture des frontières, ou du moins à établir des couloirs humanitaires temporaires, en coordination avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et les organisations humanitaires internationales.