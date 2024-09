United Airlines va lancer ses premiers vols sans escale entre Marrakech et New York

United Airlines a annoncé le lancement d’une nouvelle ligne saisonnière sans escale, reliant l’aéroport de Marrakech Menara à New York/Newark, à un rythme de trois fois par semaine. Selon un communiqué de la compagnie aérienne américaine, le nouveau service sera lancé le 25 octobre, sous réserve des autorisations gouvernementales nécessaires.

Il s’agira de la première liaison du genre, United Airlines étant la première et la seule compagnie aérienne à opérer des vols sans escale entre Marrakech et les Etats-Unis. Le programme Marrakech – New York/Newark sera opéré à bord des avions Boeing 767-300.