Maroc : La holding royale Al Mada rachète Nutkao, concurrent de Nutella

Filiale de la holding royale Al Mada, Teralys vient de procéder à l’acquisition du producteur agro-alimentaire italien Nutkao, renforçant ainsi son activité dans le secteur. Annoncée mardi, cette opération constitue la deuxième du genre, en vertu d’un protocole d’accord, prévoyant de finaliser la transaction après obtention des autorisations nécessaires.

En effet, cette acquisition s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’investissement à long terme, à travers laquelle Teralys s’oriente vers «des projets structurants pour l’agro-industrie en favorisant la mise en valeur des ressources africaines et en développant davantage les productions locales», souligne un communiqué.

L’opération est en effet annoncée un an après que la filiale a procédé au rachat du groupe sénégalais Patisen. Cette nouvelle acquisition aura ainsi vocation à renforcer les synergies industrielles, notamment avec le lancement de nouveaux produits et une présence plus affirmée les marchés en Afrique.

Commercialisés dans 80 pays, les produits transformés de Nutkao sont issus de la production à base de cacao, de noisette et de pistache. Depuis 1982, l’entreprise a développé ses unités présentes en Italie, en Belgique, aux États-Unis et au Ghana.