Akhannouch et Pedro Sanchez abordent à New York la gestion des flux migratoires

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, s’est réuni, mardi 24 septembre à New York, avec son homologue espagnol, Pedro Sanchez. Les entretiens ont porté «notamment sur les moyens de raffermir davantage les relations entre Rabat et Madrid, ainsi que sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun», rapporte la MAP.

De son côté, Sanchez a souligné qu’il a passé en revue avec Akhannouch «le magnifique état des relations bilatérales, le meilleur depuis des décennies. Nous avons abordé la gestion des flux migratoires et l’engagement en faveur d’une migration ordonnée et sûre. Nous avons également évoqué l'organisation de la Coupe du monde de football 2030, que l'Espagne, le Portugal et le Maroc accueilleront. Nous sommes convaincus que ce sera un succès».

Les ministres des Affaires étrangères marocain et espagnol ont assisté à la réunion, tenue en marge de la 79è session de l’Assemblée générale des Nations unies.

Ces entretiens interviennent 10 jours après l’exode de milliers de jeunes marocains vers Ceuta.