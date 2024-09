FC Barcelone : Ilias Akhomach visé par des attaques racistes à propos de Lamine Yamal

L’international marocain Ilias Akhomach a été victime de commentaires racistes sur les réseaux sociaux, de la part de supporters du FC Barcelone. Ces deux derniers jours, les propos incriminés ont fait suite à une faute commise par le footballeur du Villarreal CF contre le joueur maroco-espagnol Lamine Yamal, lors du match tenu au stade La Cerámica.

A la 91e minute, alors que le score était de 5-1 en faveur du FC Barcelone, Sergi Cardona et Ilias Akhomach ont effectué des tacles agressifs sur Lamine Yamal, ce qui a donné lieu à des cartons jaunes. Cependant, les supporters du FC Barcelone ont fait valoir que les actions des deux joueurs de l’équipe adverse étaient excessives et auraient pu blesser le plus jeune de la Roja.

? El marroquí Ilias Akhomach está recibiendo insultos racistas en sus Redes Sociales después de la dura entrada a Lamine Yamal



Hay que acabar con el racismo dentro y fuera del campo ❌ pic.twitter.com/GWL4uuuGpq — ÁFRICA FUTBOLERA (@AfricaFutbolera) September 22, 2024

Akhomach, né en Espagne et diplômé de l’académie de Barcelone, a été victime d’insultes racistes et de commentaires lui disant de «retourner au Maroc». L’international a évolué en sélection espagnole. Après une formation avec Barcelone, il a rejoint le Villarreal en 2023. Il a également opté pour représenter l’équipe nationale du Maroc.

Récemment, Ilias Akhomach a été médaillé de bronze avec les Lionceaux de l’Atlas aux Jeux olympiques de Paris (JO 2024).