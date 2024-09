Soltour élargit son offre au Maroc avec de nouveaux vols de novembre 2024 à juin 2025

La compagnie aérienne espagnole Air Nostrum, en collaboration avec le voyagiste Soltour, propose des vols directs entre l’aéroport de Murcie et le Maroc, entre novembre 2024 et juin 2025. Les programmes de vols coïncident notamment avec les dates de vacances telles que le Carnaval et la Fête du travail. Les aéroports concernés sont Saint-Jacques-de-Compostelle, les Asturies, Bilbao, Valence, Albacete, Saragosse, Valence, Almeria, La Rioja, Séville, Salamanque, La Corogne, Léon, Vitoria, Murcie, Valladolid, Palma de Majorque, Malaga, Alicante et Badajoz.

Avec ce programme, Soltour élargit son offre touristique en incluant deux voyages tout compris, avec des départs tous les vendredis et des retours le vendredi d’après. Le premier voyage comprend des visites des villes les plus emblématiques du Maroc, telles que Fès, Rabat, Casablanca, Meknès et Marrakech.

Le deuxième voyage donne la possibilité d’admirer le coucher de soleil sur les dunes de Merzouga à Erfoud, d’explorer les gorges du Todgha, près de Tinghir, ainsi que la vallée du Dadès, également connue sous le nom de vallée des roses. L’itinéraire se termine par une visite des villes de Marrakech, Casablanca et Rabat.