Des entretiens entre le Maroc et l’Italie à New York

Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, s’est réuni ce lundi 23 septembre à New York avec son homologue italien, Antonio Tajani, indique la diplomatie marocaine sur la plateforme X. Ces entretiens interviennent en marge de la Semaine de Haut Niveau de la 79ème session de l'Assemblée Générale des Nations unies, précise la même source.

«Le Maroc est un ami de l’Italie. Je vais me rendre en décembre au Maroc dans le cadre d’une visite officielle pour consolider les liens et les relations d’amitié entre nos deux pays. Nous devons renforcer la coopération bilatérale dans les domaines judiciaire et la lutte contre la traite des êtres humains», a déclaré Tajani sur la chaîne Al Aoula.

Les contacts entre les gouvernements marocain et italien se sont intensifiés ces derniers mois. Pour rappel, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, avait reçu, le 11 juin à Rabat, son homologue italien, Matteo Piantedosi.

Le Plan d’action pour la mise en œuvre du Partenariat Stratégique Multidimensionnel entre le Royaume du Maroc et la Répubique italienne, signé le 5 juin 2023 à Rome, souligne que «l’Italie salue les efforts sérieux et crédibles menés par le Maroc», tels que reflétés dans la résolution 2654 du Conseil de sécurité du 27 octobre 2022 sur la question du Sahara.

Par ailleurs, le gouvernement de la Première ministre, Giorgia Meloni, n’a pas invité le Polisario au sommet Italie-Afrique, tenu en janvier 2024 à Rome.