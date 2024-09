Maroc : L’IAV va former des ingénieurs en dessalement d’eau de mer

Une nouvelle filière de formation d’ingénieur spécialisé en dessalement de l’eau de mer est lancée à l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II (IAV), dès la rentrée universitaire 2024-2025 qui vient de commencer. L’initiative se concrétise dans un contexte où cette année académique est placée sous le thème «Former des cadres pour une gestion durable de l’eau : développer des compétences, adopter les nouvelles technologies et favoriser l’innovation». Elle répond ainsi aux défis de gestion des ressources hydriques, alors que les années de sécheresse se multiplient au Maroc.

Cette formation renforce aussi les filières existantes des ingénieurs spécialisés en génie rural, en machinisme agricole, «avec ses spécialités énergie et électromécanique et qui s’occupent de l’aménagement hydroagricole, de l’irrigation et pompage ainsi que le recyclage des eaux usées», fait un savoir un communiqué du ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

Cette rentrée est marquée aussi par la mise en œuvre du partenariat signé avec l’Agence Bayt Mal Al Qods et la Faculté Hassan II des sciences agronomiques et environnementales de l’Université Al Azhar de Gaza. Dans ce cadre, l’IAV accueille onze étudiants palestiniens, dont cinq en sciences vétérinaires et six en production animale.

Ce lundi, le ministre Mohammed Sadiki a en présidé le lancement officiel de la rentrée, avec la nouvelle filière annoncée. L’occasion a été pour lui de rappeler le rôle de formation des hauts cadres joué par les grandes écoles agricoles placées sous la tutelle de son département, dont l’IAV, l’Ecole nationale d’agriculture de Meknès (ENAM) et l’Ecole nationale forestière des ingénieurs (ENFI) de Salé. Cet écosystème académique assure en effet «la formation et le développement des compétences nécessaires pour relever les défis de sécurité alimentaire, de protection des écosystèmes et de la résilience».

Dans ce sens, le directeur de l’IAV Hassan II, Abdelaziz El Hraiki, a mis en avant les initiatives de l’institut, comme l’accréditation récente de l’ensemble des formations des cycles préparatoires et des années de spécialisation ingénieur, avec un programme à même de développer les compétences à la hauteur de ces défis. «Cette accréditation reflète l’engagement de l’institut pour maintenir des standards de qualité, en adéquation avec les exigences académiques nationales et internationales», souligne la même source.

Aussi, l’IAV intègre à ses diplômes et de spécialités d’ingénieurs et de vétérinaires au niveau master, en réponse aux besoins et à la demande du secteur primaire ainsi que pour le développement rural, halieutique et forestier.