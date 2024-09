Migration : Au gouvernement Barnier, Othman Nasrou incarne ce qu’il dénonce

Arrivé en France vers la fin de son lycée, Othman Nasrou a été nommé secrétaire d’Etat chargé de la Citoyenneté et de la lutte contre les discriminations. Natif de Casablanca, le jeune membre du nouvel exécutif français a fait le lycée Lyautey dans la métropole marocaine, puis Sainte-Geneviève à Versailles. A la fin de ses études commerciales, il est diplômé de HEC Paris en 2012. La même année, il est naturalisé dans son pays d’accueil.

Au lendemain de sa nomination, celui qui était jusque-là vice-président du conseil régional de l’Ile-de-France a été épinglé par des internautes, concernant de précédentes interviews anti-migration.

Exhumées par des utilisateurs sur les réseaux sociaux, ces séquences radiophoniques établissent la vision d’Othman Nasrou alignée sur les arguments xénophobes de l’extrême droite. Il qualifie volontiers les entrées des étrangers en France de «submersion migratoire» et d’«immigration de masse».

Pour l’occasion, le nouveau secrétaire d’Etat gonfle même les chiffres des arrivées, qu’il estime à «près de 500 000» sur l’année. Dans ce registre, il constate qu’«il n’y a pas de politique migratoire [en France, ndlr]». Pourtant, les statistiques de 2022 retiennent 320 330 premiers titres de séjour délivrés, principalement à des étudiants.

«Submersion migratoire et immigration de masse»



Je vous présente Othman Nasrou, futur ministre de la laïcité islamophobe. pic.twitter.com/Nbf3w3XQdY — Maud Destangal (@destangal) September 20, 2024

Etudiant étranger hier, problème migratoire aujourd’hui

Arrivé en France comme le font justement des milliers d’étudiants marocains chaque année (ils sont plus de 40 000), Othman Nasrou a défendu bec et ongles un discours anti-migration et de lutte contre l’insécurité. Avant d’intégrer le gouvernement de Michel Barnier, annoncé samedi 21 septembre, il a été désigné par Valérie Pécresse comme porte-parole de sa campagne en 2022.

Dans le temps, l’ancienne candidate du parti Les Républicains a considéré le désormais secrétaire d’Etat chargé de la lutte contre les discriminations comme incarnant «cette nouvelle génération de responsables politiques engagés, ancrés dans leurs valeurs et résolus à défendre les idéaux républicains».

Le nouveau gouvernement français compte deux responsables binationaux d’origine marocaine. Outre Othman Nasrou qui fait donc son entrée, Rachida Dati a conservé son portefeuille à la Culture. En tout, l’exécutif issu des élections anticipées de l’été dernier compte 34 ministres et 5 secrétaires d’Etat.