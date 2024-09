Maroc – Italie : Ryanair lance une liaison directe entre Marrakech et Milan

La compagnie aérienne low-cost Ryanair a annoncé, ce jeudi, le lancement d’un programme de vols direct reliant Marrakech et Milan Malpensa, à partir d’octobre. A un rythme de quatre fois par semaine, ce programme fait partie de l’offre hivernale de la compagnie pour l’année courante. Il est déjà disponible à la réservation sur le site du transporteur.

Chargée de communication chez Ryanair, Elena Cabrera a déclaré que cette liaison fait partie d’une programmation qui «continue d’apporter plus de trafic, de connectivité et des tarifs plus bas» au niveau régional.