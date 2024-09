Maroc – Espagne : Ryanair lance une liaison directe entre Gérone et Beni Mellal

La compagnie low-cost Ryanair a lancé une nouvelle ligne directe entre Gérone et Béni-Mellal, à raison de trois fréquences hebdomadaires. En présentation, mercredi, du plan de croissance à l’aéroport de Gérone-Costa Brava, la directrice du transporteur aérien pour l’Espagne, le Portugal, la France et le Maroc, Elena Cabrera, a fait savoir que ce lancement s’inscrivait dans le cadre de la réorientation des destinations au départ de la ville espagnole, notamment Marrakech et Béni-Mellal.

Par la même occasion, Elena Cabrera a affirmé la détermination de Ryanair à «poursuivre le développement de cet aéroport», où l’objectif est d’«atteindre trois millions de passagers». En effet, la compagnie prévoit un programme record pour l’été 2024, avec une présence dans 12 aéroports au Maroc, transportant plus de 5 millions de passagers (+31%) à destination, en provenance et à l’intérieur du pays.