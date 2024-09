Maroc : Averses orageuses, grêle et rafales de vent jusqu'à dimanche

Des averses orageuses accompagnées de la grêle et de rafales de vent sont attendues de jeudi à dimanche dans plusieurs provinces du Maroc, a annoncé mercredi la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ces fortes averses, qui dépasseront localement 50 mm sur 24 heures, intéresseront de jeudi à 15h à dimanche à 23h Es-Smara, Assa-Zag et Tata, a indiqué la DGM dans une pré-alerte. Cette dernière sera suivie par des bulletins météorologiques d'alerte apportant plus de précisions sur l'intensité et l'étendue spatio-temporelle.

Les provinces d'Ouarzazate, de Guelmim, Sidi Ifni, Tiznit, Boujdour et Taroudant pourront également connaître localement de fortes averses orageuses durant la même validité, a précisé la même source.