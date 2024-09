L’exécutif britannique limite ses négociations sur le Sahara au Maroc et l’Algérie

Hamish Falconer, Sous-secrétaire d’Etat au ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement / DR

Le gouvernement britannique travailliste déçoit à nouveau le Polisario. Dans une réponse à une question écrite du député conservateur, Andrew Murrison, portant sur la question du Sahara, l’exécutif de gauche a réaffirmé que «le Royaume-Uni soutient les efforts menés par l’ONU pour parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, fondée sur le compromis», a souligné le sous-secrétaire d’Etat au ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement, Hamish Falconer.

«Les responsables discutent régulièrement du Sahara occidental avec des partenaires internationaux, notamment l’ONU, le Maroc et l’Algérie. Nous continuons d’encourager un engagement constructif dans le processus politique.» Hamish Falconer

Dans sa réponse, consultée par Yabiladi, le diplomate britannique n’a pas mentionné le Polisario. Pour rappel, le ministre des Affaires étrangères, David Lammy, a eu, le 5 août, un entretien téléphonique avec son homologue marocain, Nasser Bourita.

Avec la partie algérienne, il y a eu officiellement deux réunions : le sous-secrétaire d'Etat parlementaire aux Affaires étrangères, au Commonwealth et au Développement du Royaume-Uni, Lord Collins of Highbury, a rencontré, le 12 août à New York en marge d’une rencontre des membres du Conseil de sécurité, le secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères, Lounès Magramane. Deux jours après, David Lammy a téléphoné à Ahmed Attaf.