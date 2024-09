A l’ONU, le Maroc vote pour une résolution contre Israël

L’Assemblée générale des Nations unies a adopté une nouvelle résolution, non-contraignante, exigeant d’Israël de «mettre fin à sa présence illégale dans le Territoire palestinien, dans un délai de 12 mois». Le texte a été approuvé par 124 voix pour, 14 voix contre et 43 abstentions.

Le Maroc était sur la liste de la centaine d’Etats ayant voté en faveur de la résolution aux côtés des autres pays arabes. Des membres de l’Union européenne comme la Grèce, l’Espagne, la Belgique et la France ont emprunté la même voie. La Russie a également approuvé le texte.

Le camp des opposants se composait notamment des Etats-Unis, Israël, l’Argentine, le Panama et la république Tchèque. Des pays européens ont choisi l’abstention comme l’Allemagne, l’Autriche et le Royaume-Uni. Des Etats africains ont opté aussi pour l’abstention, comme le Cameroun, le Rwanda et le Soudan du Sud.