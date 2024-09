Pays-Bas : Zineb Seghrouchni redéfinit la mode marocaine dans une exposition

Fondatrice de l’agence culturelle DAR et co-commissaire d’une exposition sur la mode marocaine à Utrecht (Pays-Bas), Zineb Seghrouchni souligne que cette thématique est souvent mal représentée en Occident. Selon elle, elle est généralement réduite au strass et aux éléments décoratifs, ce qui fait l’impasse sur la profondeur de l’artisanat et le mélange de design traditionnel et contemporain. L’exposition, prévue à partir du 3 octobre au Centraal Museum d’Utrecht, vise ainsi à changer ces perceptions en mettant en avant la diversité de la mode marocaine.

A cet effet, l’événement intègre des interprétations modernes, des traditions locales et des collaborations artistiques. «La plupart des gens pensent aux caftans lorsqu’ils entendent parler de mode marocaine, mais il y a bien plus, notamment des influences qui correspondent aux tendances mondiales de la mode», affirme Zineb Seghrouchni. Celle-ci souligne également l’importance de mettre en valeur les contributions des Marocains aux Pays-Bas, notamment dans les domaines des arts, de l’économie et des initiatives à impact social.

«Il y a aujourd’hui trois ou quatre générations de Marocains aux Pays-Bas. Elles apportent beaucoup dans tous les domaines – artistique, économique et social. Cela devrait se voir davantage», a-t-elle déclaré dans une interview. Seghrouchni estime que son éducation puisée dans ses deux pays d’origine est ce qui l’aide à connecter différents mondes et à établir des relations internationales. Désormais, elle met cette compétence au service de la promotion des artistes et designers de mode marocains, à travers son agence culturelle.