IGCF 2024 à Charjah : Hommage à l'inventeur marocain Rachid Yazami

Un hommage a été rendu au scientifique et inventeur marocain Rachid Yazami, lors du Forum international de la communication gouvernementale (IGCF 2024) à Charjah, en reconnaissance à ses réalisations scientifiques, notamment celles liées aux batteries lithium-ion.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, Rachid Yazami a estimé que cet hommage, qui constitue une source de fierté pour le Maroc, est «une reconnaissance aux avancées qu’il a réalisées en matière de batteries lithium-ion à l’âge de 26 ans».

D'autre part, la détermination du Maroc à construire une Gigafactory augure d'un avenir prometteur pour le pays dans le domaine des énergies renouvelables, a-t-il souligné. Surnommé père de la batterie, Rachid Yazami a appelé à s’intéresser à la recherche scientifique et à initier des générations de techniciens, de chercheurs et d’ingénieurs à la technologie des énergies renouvelables, notant que le domaine de fabrication de batteries aura un impact significatif dans la préservation de l’environnement, à la faveur de la décarbonation.

Le Marocain est le premier inventeur de l'anode en graphite. Il a également inventé une technique capable de recharger les batteries des appareils électroniques et des voitures électriques en un temps record. Ainsi, il compte à son actif plus de 200 inventions, avec plus de 250 recherches scientifiques publiées.

Au menu du IGCF 2024, qui se tient sur deux jours sous le thème «gouvernements agiles : communication innovante», figurent des rencontres et des dialogues constructifs et des ateliers axés sur le rôle de la communication gouvernementale dans la résilience économique, son impact sur le tourisme d'aventure et les opportunités du secteur.