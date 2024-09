Amine Adli encense Walid Regragui, un «grand frère» à la tête du Onze national

L’international marocain Amine Adli est revenu récemment ses liens avec les Lions de l’Atlas et surtout avec le sélectionneur Walid Regragui. L’attaquant du Bayer Leverkusen s’est dit reconnaissant d’avoir Xabi Alonso en tant qu’entraîneur en club, ainsi que Regragui en tant que mentor au sein du Onze national. A 24 ans, il estime que «cela ne peut être qu’une bonne chose» pour moi et pour son avenir professionnel. «Je dois me préparer à affronter d'autres entraîneurs dans ma carrière car, c’est sûr, je ne jouerai pas avec eux toute ma vie. Mais tant que je le pourrai, je profiterai de ce temps avec eux», a-t-il déclaré, cité par The National.

Né en France et évoluant sous le drapeau tricolore, Amine Adli a fini par opter pour le Maroc, chez les seniors. Evoquant son rapport au sélectionneur des Lions de l’Atlas, il décrit «un grand frère pour tous les joueurs». «Il vous motive en parlant et vous avez juste envie de courir pour lui, de mourir sur le terrain pour lui», a-t-il dit. «C’est un super homme, un très bon entraîneur. Il rend les choses simples, mais nous le comprenons très bien en équipe nationale (…) Il nous donne de la motivation et il rend le groupe si fort que nous voulons mourir pour le peuple marocain, pour le pays», a ajouté l’international.

Après avoir marqué l’histoire du ballon rond en hissant le Maroc au carré d’or, à l’issue du Mondial 2022, Walid Regragui a terminé derrière Carlo Ancelotti et Pep Guardiola dans le vote pour le meilleur entraîneur de club du monde, pour ses exploits avec le Wydad avant de prendre les rênes de la sélection nationale.

Sa consécration au Qatar lui a valu d’être nominé pour le prix du meilleur entraîneur national. Il s’est classé troisième, derrière le sélectionneur argentin Lionel Scaloni, champion du monde en titre, ainsi que l’entraîneur français Didier Deschamps, vice-champion du monde.