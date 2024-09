Inwi scelle un partenariat avec le champion olympique Soufiane El Bakkali

Inwi a acté son partenariat avec le coureur marocain Soufiane El Bakkali, double médaillé d’or olympique et double champion du monde du 3 000m steeple. L’idée est de célébrer les exploits de l’athlète, source d’inspiration pour la jeunesse et incarnant «les valeurs de la persévérance, la détermination et l’excellence».

«L’opérateur global inwi a toujours été animé par une ambition forte : accompagner et soutenir les talents marocains. Ce partenariat avec Soufiane El Bakkali illustre cette volonté de promouvoir des modèles de réussite qui, par leur détermination et leur engagement, inspirent la jeunesse marocaine à croire en ses rêves et à viser toujours plus haut», fait savoir un communiqué.

Ainsi, ce partenariat a pour objectif de soutenir les talents marocains en les encourageant à se surpasser, «à explorer de nouvelles voies avec audace et confiance, et à suivre les traces de Soufiane El Bakkali pour atteindre l’excellence».