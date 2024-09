Le chef du Polisario accusé de détournement du carburant fourni par l’Algérie

Un média sahraoui critique avec la direction du Polisario tout en étant hostile au Maroc, accuse ouvertement Brahim Ghali d’être à la tête d'un réseau de détournement du carburant fourni par l’Algérie aux régions militaires.

Le chef du Front a confié la gestion de cette opération à un de ses frères et un cousin, rapporte Futuro Sahara. La même source assure que le Polisario alimente en carburant les équipes de la MINUSRO opérant dans les «zones libérés», situées à l’Est du Mur des Sables, érigé par les Forces armes royales (FAR). La ville algérienne de Tindouf et Zouerate en Mauritanie sont deux autres destinations du carburant détourné.

Pour rappel, les camps de Tindouf ont connu en avril une mutinerie de miliciens du Polisario de la première région militaire. Ils avaient détenu leur commandant, qu’ils accusaient de détournement de quantités importantes de carburant (environ 25 tonnes) vers le marché mauritanien. Une mutinerie qui a fini par la défection d’une centaine de combattants, en juillet dernier.

Ces révélations interviennent alors que des voix dans les camps de Tindouf réclament le départ de Brahim Ghali de la tête du Polisario.