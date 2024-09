Italie : Un ressortissant marocain expulsé pour faits de terrorisme en France

Un ressortissant marocain de 35 ans a été expulsé d’Italie pour atteintes aux biens et aux personnes, a annoncé le 31 août le ministre italien de l’Intérieur Matteo Piantedosi. L’homme en question était déjà surveillé par la cellule antiterroriste pour une agression en France, selon les médias italiens. En effet, le mis en cause serait derrière une attaque au couteau survenue à Cannes, en octobre 2023. L’individu a été expulsé d’Italie le 29 août et escorté jusqu’à Casablanca, où il a été remis aux autorités marocaines.

Les mêmes sources expliquent que le mis en cause est considéré comme un élément dangereux et qu’il a récemment été arrêté pour des délits graves en Italie. La police de Lucques a enquêté sur lui en mai dernier, en lien avec un vol violent au couteau, au cours duquel il aurait blessé trois compatriotes, provoquant une défiguration permanente du visage de l’une des victimes.

A la suite de cet acte, l’homme a été arrêté et détenu à la prison de Lucques. Après le refus du renouvellement de son permis de séjour, il a été visé par l’exécution de la décision d’expulsion à son encontre.