Nabila Mounib : «La reconnaissance US de la marocanité du Sahara est une astuce»

Nabila Mounib, députée du Parti Socialiste Unifié (opposition), a qualifié de simple «astuce» la reconnaissance des Etats-Unis de la marocanité du Sahara, actée le 10 décembre 2020 par l’ancien président Donald Trump. Elle a affirmé, dans une interview accordée à l’agence de presse russe Sputnik (étatique), que la décision américaine n’était qu’un moyen pour «exercer des pressions sur le Maroc pour obtenir des gains».

L’ancienne secrétaire général du PSU a ajouté que «ce qu'il s’est passé concernant la normalisation en échange de la reconnaissance du plan marocain d’autonomie confirme le déséquilibre des relations, et confirme aussi l’arrogance internationale dans l’imposition de son agenda et de ses politiques (…) alors que la géographie et le droit confirment que le Sahara est marocain».

Mme Nabila Mounib a estimé que les opérations d’établissements de relations diplomatiques entre des pays arabes, dont le Maroc, et Israël ne visent qu’ «à anéantir la question palestinienne».

Des manifestations populaires contre la normalisation avec Israël et dénonçant les massacres des Palestiniens par l'armée israélienne ont lieu chaque semaine au Maroc.