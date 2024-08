OPE 2024 : Un week-end marquant le plus haut pic des retours

Depuis le 13 juillet annonçant la phase de retour de l’Opération passage du détroit (OPE 2024) en Esoange, accompagnée de l’Opération Marhaba du côté du Maroc, 1 218 535 passagers et 290 422 véhicules ont effectué leur traversée. Quant aux ports, près de 46% des expéditions réalisées durant cette période l’ont été de Tanger-Med à Algésiras, fait savoir l’agence de presse espagnole EFE. Ces vendredi, samedi et dimanche marquent des jours de circulation intense de véhicules et de passagers.

Avec 1 695 731 passagers ayant traversé le détroit jusqu’au 15 août, date à laquelle s’est terminée la phase de sortie, une évolution positive de 6,9% par rapport à l’année dernière a été enregistré. Le nombre de véhicules, 428 117, a également enregistré un pic historique (+9,6%) par rapport à 2023, informe la Protection civile espagnole, citée par la même source.

Pour une meilleure gestion de ces traversées, les autorités espagnoles recommandent de planifier à l’avance les déplacements sur les routes qui convergent principalement vers Algésiras, tout en privilégiant les itinéraires alternatifs autant que possible. Elles insistent également sur la nécessité pour les voyageurs d’arriver avec un billet déjà acheté.

اكتشفوا توقعات حركة العبور خلال الأسبوع المقبل.

مرحلة المغادرة من المغرب:

⚫كثافة العبور قوية من 26 إلى 28 غشت

? كثافة عبور جد قويّة يوم 25 ومن 29 إلى 31 غشت

أولوية الولوج إلى الميناء تمنح للمسافرين المتوفرين على تذاكر العودة المحجوزة بتاريخ مسبق. يرجى الاتصال بالشركة البحرية… pic.twitter.com/1RqdGfefkX — Tanger Med Passagers (@TMPassagers) August 23, 2024

Du côté marocain, le port de Tanger Med a prévu également un trafic important du 26 au 28 août, ainsi qu’une très forte intensité le 25 et du 29 au 31 août. «Les passagers munis d’un billet à date et heure fixes auront un accès prioritaire au port», a-t-il indiqué, dans ses prévisions du trafic.