L’Algérie inscrit la question du Sahara dans ses entretiens avec la Slovénie

Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, s’est rendu en Slovénie, les 29 et 30 août. C’est sa deuxième visite dans ce pays d'Europe centrale, après celle effectuée en novembre 2023.

Sans surprise, le chef de la diplomatie a tenu à inscrire la question du Sahara à l’agenda de son entretien avec son homologue slovène, Mme Tanja Fajon, mais en accordant des concessions au pays hôte. En témoigne le paragraphe 11 du communiqué conjoint publié par le ministère slovène des Affaires étrangères, consulté par Yabiladi.

«Les deux pays ont convenu que la question du Sahara occidental devrait être résolue par des moyens pacifiques et diplomatiques sur la base du droit international.» Un passage passé sous silence dans la communication de la diplomatie algérienne sur les réseaux sociaux et dans les dépêches de médias officiels.

Ahmed Attaf s'est contenté de déclaré à la presse que «l’Algérie et la Slovénie défendent le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Ce principe capital du droit des peuples à l’autodétermination jouit d’une place historique en Algérie et Slovénie».

Dans le communiqué final, les deux parties ont affirmé «le soutien de longue date de leurs pays au processus mené par l'ONU, y compris l'Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies et la MINURSO, dans le but de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, fondée sur le compromis, qui assurera l'autodétermination du peuple du Sahara occidental, conformément à toutes les résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité sur la question du Sahara occidental et aux principes et objectifs de la Charte des Nations unies».

En Slovénie, l’Algérie a mis sous le boisseau sa traditionnelle revendication d’accorder un rôle à l’Union africaine dans le processus de règlement du dossier du Sahara.

Pour rappel la cheffe de la diplomatie slovène avait qualifié le plan marocain d’autonomie au Sahara de «bonne base pour parvenir à une solution définitive et consensuelle» au différend régional, sous les auspices du secrétaire général des Nations unies et de son envoyé personnel pour le Sahara occidental.

Une position exprimée dans le communiqué conjoint publié le 11 juin à Rabat, à l’issue de ses entretiens avec Nasser Bourita. Les deux parties avaient alors mis l’accent sur le rôle exclusif des Nations unies dans le processus politique, réaffirmant leur soutien aux résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, y compris la résolution 2703 du 30 octobre 2023.

La visite d’Ahmed Attaf à Ljubljana intervient alors que la Slovénie assumera , du 1er au 30 septembre, la présidence tournante du Conseil de sécurité.