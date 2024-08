Agadir généralise le recours aux eaux usées épurées pour l’arrosage des espaces verts

La Régie autonome multiservices d’Agadir (RAMSA) a eu recours aux eaux usées traitées pour l’arrosage des espaces verts en tant qu’alternative efficace pour faire face au stress hydrique qui sévit dans la région de Souss-Massa.

Cette initiative écologique vise à satisfaire la demande en eau d’arrosage des espaces verts et à contribuer aux efforts de limiter les répercussions de la pénurie d’eau et de rationaliser la gestion des ressources hydriques.

En effet, la RAMSA a mobilisé des investissements importants pour la collecte, le transfert et le traitement des eaux usées en vue de leur réutilisation pour l’arrosage des golfs (450 ha) et des espaces verts (600 ha) du Grand Agadir.

Dans ce sens, il a été procédé à la mise en service en 2010 de la station de traitement “M’zar” qui constitue le maillon principal de ces investissements au niveau de la partie Sud d’Agadir. Cette infrastructure hydraulique a permis d’assurer un potentiel annuel de 11 millions de m3 en eaux épurées, avant de passer à 24 millions de m3 après l'extension prévue en 2026.

La distribution des eaux épurées produites est assurée à travers une station de traitement tertiaire de capacité de 30.000 m3/jour, trois réservoirs de capacités de 2500 m3, 3500 m3 et 7000 m3 (capacité totale 13.000 m3), un réseau d’adduction et de distribution sur un linéaire de 87 Km et deux stations de pompage de capacités 245 l/s et 195 l/s.

La RAMSA a investi près d’un milliard de dirhams pour la construction de deux stations de traitement des eaux épurées, dans la zone Nord (Aourir) et dans la zone Sud (M’zar), outre la réalisation de l’infrastructure nécessaire pour la distribution des eaux traitées.