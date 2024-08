Maroc : L'OIM lance une campagne de sensibilisation sur les effets du changement climatique

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM), une agence des Nations Unies, a lancé une campagne de sensibilisation pour lutter contre les effets dévastateurs du changement climatique au Maroc. Dans un communiqué de presse envoyé à Yabiladi, ce vendredi, l'OIM a déclaré que cette initiative met en lumière la relation complexe entre la migration, l'environnement et le changement climatique, un enjeu majeur pour l'avenir du Maroc.

La campagne de l'OIM consiste en une série de trois capsules vidéo percutantes qui «mettent en évidence les réalités souvent négligées de millions de Marocains qui souffrent déjà des impacts de la crise climatique».

La première vidéo se concentre sur l'impact disproportionné du changement climatique sur les femmes au Maroc. Elle souligne le rôle crucial que jouent les femmes dans l'économie locale tout en mettant en évidence leur vulnérabilité accrue aux défis environnementaux.

La deuxième vidéo explore les conséquences dramatiques de la pénurie d'eau et des sécheresses sur les moyens de subsistance, en particulier dans les zones rurales. Elle démontre comment ces conditions conduisent à la migration de la population vers les centres urbains.

La troisième vidéo souligne l'importance d'une réponse coordonnée impliquant divers secteurs de la société. Elle met également en lumière le rôle crucial joué par la jeunesse marocaine.

L'OIM a expliqué que le but de ces vidéos est d'expliquer les défis de la crise climatique et ses répercussions directes et indirectes sur le Maroc dans un langage accessible à tous.

Présente au Maroc depuis 2007, l'OIM travaille avec les autorités gouvernementales, les entités institutionnelles, les partenaires internationaux, les agences des Nations Unies, le monde académique et les acteurs associatifs pour aborder les questions de migration.