Moulay Hafid Elalamy nommé président du conseil d’administration de Teleperformance

La multinationale d’externalisation des processus d’entreprise, Teleperformance, a annoncé la nomination de l’homme d’affaires et ancien ministre marocain Moulay Hafid Elalamy au poste de président du conseil d’administration. Cette nomination vise à accélérer la croissance et à stimuler l’innovation du leader français des centres d’appel et de services de sous-traitance, fait savoir un communiqué.

Cette nomination vise également à dissocier les fonctions de président du conseil d’administration de celles de directeur général, de manière à renforcer la culture entrepreneuriale et de développement des affaires du groupe. L’idée est aussi de mettre en place un plan de succession pour le top management.

Fondateur de la holding marocaine Saham, Moulay Hafid Elalamy a occupé le poste de ministre de l’Industrie, du commerce et des nouvelles technologies jusqu’en 2021. En avril dernier, son groupe a acté l’aquisition des parts de la filiale nationale de la Société Générale, pour 745 millions d’euros (7,986 milliards de dirhams).