Espagne :  Les voyageurs OPE 2024 appelés à avoir un billet fermé pour le retour

Les autorités espagnoles ont appelé à la vigilance concernant les pics de trafic dans les ports rattachés à l’Opération passage du détroit (OPE 2024), qui se clôture le 15 septembre prochain. Dans ce sens, les voyageurs empruntant les voies de retour de la rive sud de la Méditerranée vers l’Europe, à travers la péninsule ibérique, sont appelés à avoir un billet fermé. Vendredi 30, samedi 31 août et dimanche 1er septembre sont en effet susceptibles d’être des jours à forte intensité, ont fait savoir les médias espagnols.

En fonction des circonstances du trafic maritime, ces dates sont considérées comme étant dans la phase normale de l’OPE 2024, accompagnée du côté marocain par l’Opération Marhaba. Pour autant, elles pourraient connaître une forte intensité de trafic, à l’approche de la fin de la période estivale et du début des préparatifs de la rentrée scolaire pour les familles marocaines du monde. «A titre préventif», la Protection civile espagnole recommande ainsi de «planifier à l’avance les déplacements sur les routes qui convergent principalement vers Algésiras et, si possible, d’emprunter des itinéraires alternatifs».

Les autorités espagnoles insistent aussi sur la nécessité pour les voyageurs OPE d’arriver avec un billet acheté, pour faciliter la gestion de l’accès aux ports. Pour plus de fluidité, le Plan spécial OPE a été renforcé pour ces dates et les différents plans provinciaux ont été activés. Au cours de la phase de sortie, achevée le 15 août, les chiffres ont justemeny connu une hausse historique.

Un total de 428 117 véhicules ont traversé le détroit de Gibraltar, soit 9,6% de plus qu’en 2023, outre 1 695 731 passagers, soit 6,9% de plus que l’année dernière. Sur la phase de retour, entre le 13 juillet et le 15 septembre, 1 218 535 passagers et 290 422 véhicules ont jusqu’à présent traversé le détroit.

En ce qui concerne les ports, près de 46% des sorties au cours de cette période ont été effectuées depuis le port de Tanger-Med vers Algésiras.