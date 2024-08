Mercato : Leicester City se rallie Bilal El Khannouss pour 20,5 M€

L'international international marocain Bilal El Khannouss va rejoindre le club anglais de Leicester City, en provenance du club belge Genk, pour un montant de 20,5 millions d'euros. Mardi, le journaliste sportif Fabrizio Romano a fait savoir qu'«une clause de revente de 15% est également incluse».

Né en Belgique, Bilal El Khannouss a rejoint Genk en 2019 en provenance d'Anderlecht. Ancien international junior pour la Belgique, il a fini par opter pour le Maroc, qu'il a rejoint avec les U20. Après avoir brillé au Mondial 2022 avec l'équipe A, il a été médaillé de bronze avec la sélection U23 aux dernier Jeux olympiques de Paris (JO 2024).

Leicester City agree deal to sign El Khannouss from Genk, huge talent to join on €20.5m package deal.



15% sell-on clause also included