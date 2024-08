Real Madrid : Brahim Diaz buteur et passeur décisif face à Valladolid

Brahim Diaz a marqué son premier but au sein de la Liga 2024-2025. Face à Valladolid, le Marocain a occupé le banc des remplaçants jusqu’à la 69e minute de jeu. L’entraineur Carlo Ancellloti a préféré aligner le Turc Arda Güler, dès le début du match.

Une dizaine de minutes après avoir foulé la pelouse du Santiago Bernabéu, Brahim reçoit une longue passe de l’Uruguayen Federico Valverde, auteur du premier but du Real Madrid à la 48e minute. Suite à un effort personnel, le Lion de l’Atlas se débarrasse de deux défenseurs et lobe le gardien de Valladolid. Un but qui a donné un ascendant à son équipe alors que Valladolid a raté des occasions d’égaliser.

Brahim Diaz ne s’est pas contenté d’ouvrir son compteur de buts pour cette nouvelle saison, il a aussi offert la passe décisive ayant permis au jeune brésilien Endrick de marquer la troisième réalisation du Real Madrid à la 96e minute.

Ce match a connu l’entrée, en seconde mi-temps du Marocain Salim Amallah sous les couleurs de Valladolid