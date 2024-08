Espagne : Les mis en cause dans la mort de deux agents de la Garde civile localisés au Maroc

Les suspects de l’assassinat de deux agents espagnols dans le port de Barbate, le 9 février dernier, auraient été localisés au Maroc. Citant des sources proches de l’enquête, Vozpópuli a rapporté, jeudi, que l’Unité centrale opérationnelle (UCO) de la Garde civile et la police judiciaire du commandement de Cadix estimaient que les mis en cause se trouveraient à Dalia. Selon les mêmes sources, les autorités du royaume ibérique attendent l’autorisation de leurs homologues pour procéder à l’arrestation des deux ressortissants marocains.

Les éléments de l’enquête, cités par La Gaceta, font état notamment de la découverte d’un bateau de drogue échoué sur la plage de La Antilla, à Huelva, le 17 mars dernier. Les objets saisis à bord ont permis de remonter les profils génétiques des occupants. Les traces ADN comparées aux bases de données disponibles ont révélé la corrélation avec des individus ayant des antécédents. Parmi eux figurent Karim Gabarde, neveu d’un baron marocain du haschisch dit «Pus Pus» et basé sur la Costa del Sol, ainsi que deux autres ressortissants.

Selon les mêmes sources, le mis en cause principal aurait agi individuellement au moment du meurtre. La localisation des suspects s’est basée sur des rapports de renseignement et de localisation. Du côté du corps de l’armée et de la police, l’Association unifiée des gardes civils (AUGC) a appelé le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, à accélérer les procédures avec le Maroc pour arrêter les suspects.