Les militants du Hirak du Rif réagissent aux questions sur une grâce royale

Dans une lettre adressée par les détenus du Hirak du Rif à l’opinion publique, cinq membres ont déclaré que «le large soutien populaire à [leur] cause réfute fermement toute calomnie et toute fausse allégation», en référence aux spéculations sur une éventuelle demande formulée par les concernés pour bénéficier de la grâce royale, à l’occasion de la Fête de la jeunesse et de la Révolution du roi et du peuple.

Relayé hier par Ahmed Zefzafi et signée par son fil et chef de fil du Hirak, Nasser Zefzafi, ainsi que Samir Aghir, Mohamed Haki, Zakaria Adehchour et Nabil Ahamjik, ce message adressé à l’opinion publique souligne que l’appui aux militants du mouvement «est un référendum spontané, sans aucune idéologie sous-jacente, confirmant [leur] innocence et la légitimité de [leurs] revendications».

Dans leur message, les signataires ont qualifié ce soutien populaire d’«événement majeur qui inspire fierté et honneur». Par la même occasion, ils ont exprimé leur «gratitude et reconnaissance» à «tous ceux qui expriment leur solidarité rendent visite» aux détenus du Hirak dans les prisons.

A l’occasion de la Fête de la jeunesse, une grâce royale a été accordée, mardi, à 708 personnes condamnées par différents tribunaux du pays. En commémoration du 71e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple, le 20 août, Mohammed VI a par ailleurs gracié 4 831 personnes. Beaucoup étaient condamnées, poursuivies ou recherchées dans des affaires liées à la culture du cannabis et remplissant les conditions pour bénéficier de cette initiative.