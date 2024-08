Un haut militaire espagnol hausse le ton contre le Maroc

Manuel Ángel López est le nouveau commandant du patrouilleur «Isla Pinto», basé au port de Melilla. Le militaire, qui a pris ses fonctions le 1er août 2024, a adressé des mises en garde visant le Maroc. «Nous devons rappeler au Maroc que l'Espagne continue d'être propriétaire des deux villes (Ceuta et Melilla) et qu'elle dispose d'eaux territoriales avec une série de droits qui doivent être respectés», a-t-il souligné lundi dans des déclarations à la presse. «Les bateaux marocains ne peuvent pas pêcher dans les eaux territoriales sans l’autorisation des autorités espagnoles», a-t-il ajouté.

«Ceuta et Melilla sont deux points stratégiques très importants pour l'Espagne et les rochers (Vélez de la Gomera, Alhucemas et Chafarinas, ndlr) sont importants pour la défense. Dans le sens du contrôle de nos espaces de souveraineté, tant sur terre qu’en mer. La Marine sert aussi à contrôler une zone vitale comme le Détroit de Gibraltar, et pour que les patrouilleurs de la Marine marocaine sachent que nous et la Garde civile sommes vigilants.»