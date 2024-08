Espagne : L’OPE 2024 enregistre plus de deux millions (6,7%) de passagers

Cette année, l’opération traversée du détroit (OPE) enregistre un record dépassant les deux millions de passagers embarqués avant le 15 août, date à laquelle un nouveau rebond du trafic est prévu. Cités par EFE, les données fournies par la Protection civile espagnole jusqu’à mardi font état de 1 662 707 voyageurs ont embarqué dans les ports espagnols à destination de l’Afrique du Nord, particulièrement le Maroc, pendant la phase de départ.

Dans la phase de retour, 465 883 autres passagers ont été enregistrés jusqu’à cette même date. Au total, 2 143 557 personnes auront embarqué dans les deux sens. La phase de départ a atteint 6,7% de passagers en plus que l’édition 2023, avec une augmentation de 9,2% des véhicules, soit 418 913.

Selon les données des autorités espagnoles, les ports de Cadix, Algésiras et Tarifa absorbent l’essentiel de ce trafic, avec 1 181 410 voyageurs et 275 668 véhicules en direction de Ceuta et de Tanger.

La phase de retour connaît encore un nombre de voyageurs inférieur de 1,8% au chiffre de 2023, malgré une légère hausse (0,5%) du nombre de véhicules, qui totalisent 11 704. Avec 350 908 passagers et 87 012 véhicules, les deux ports de Cadix restent un point de passage central.