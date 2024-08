L'OMS s'inquiète du «manque critique» de vaccins contre le choléra

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a lancé un appel, jeudi 15 août 2024, pour l'augmentation de la production de vaccins contre le choléra, dont les quantités sont largement insuffisantes face aux demandes des pays.

«La réponse (sanitaire) continue d'être affectée par un manque critique de vaccins», a alerté le chef de l'OMS, sur le réseau social X, expliquant que la demande continue de dépasser l'offre, avec 105 millions de doses demandées par 18 pays depuis janvier 2023», alors que «55 millions de doses ont été produites au cours de la même période».

L'OMS appelle à accroitre les investissements afin d'augmenter la production de vaccins et appel tous les Etats à investir dans l'assainissement de l'eau, ainsi que dans la préparation aux situations d'urgence pour éviter de nouvelles flambées épidémiologiques, a dit le Dr Tedros.

L'OMS continue d'évaluer le risque au niveau mondial comme étant «très élevé», selon un bulletin épidémiologique mensuel sur le choléra publié jeudi par l'organisation, en raison des flambées épidémiologiques et de leur expansion géographique, ainsi que de la pénurie de vaccins et d'autres ressources.

L'OMS a fait état de 307 433 cas de choléra et 2 326 décès qui ont été signalés dans 26 pays, entre le 1er janvier et 28 juillet 2024. La région de la Méditerranée orientale enregistre les chiffres les plus élevés, suivie des régions africaine, de l'Asie du Sud-Est, des Amériques et européenne. Aucune épidémie n'a été signalée dans la région du Pacifique occidental pendant cette période.

Le choléra est une infection diarrhéique aiguë provoquée par l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminés par le bacille Vibrio cholerae. La transmission est dite féco-orale, soit directe par ingestion des bactéries provenant des selles d'individus contaminés, soit le plus souvent indirecte par ingestion d'eau ou d'aliments souillés.

En outre, la maladie provoque des diarrhées et une déshydratation sévère pouvant engendrer la mort en quelques heures.