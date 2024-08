Le Festival Voix de Femmes est de retour pour une 12e édition à Tétouan

Retour du Festival Voix de Femmes à Tétouan pour une 12ème édition du 22 au 24 août 2024, après une pause imposée par la pandémie du COVID-19. Cet événement festif, culturel et social accueillera à nouveau le public de Tétouan sous le thème «La femme, partenaire essentiel pour un changement pérenne».

Ce thème vise à promouvoir les droits et la condition des femmes marocaines, reconnaissant leur rôle crucial dans le développement durable et la modernisation de la société marocaine. Il reflète également la vocation du festival à mettre en lumière des artistes féminines locales et internationales de haut niveau, et à véhiculer les valeurs de solidarité, d’ouverture et de tolérance.

«Le Festival Voix de Femmes est une ode à la créativité féminine et un hymne à la diversité culturelle. Il est l'occasion de célébrer le talent et la contribution des femmes au développement de notre société», souligne Karima Benyaich, présidente de l'Association Voix de Femmes.

Pour marquer son retour, le festival organisé par l'Association Voix de Femmes, promet une programmation riche et variée autour de multiples formes d'expression artistique. Une mosaïque de stars féminines venant du Maroc, d’Espagne et du Moyen-Orient, sont invitées, illustrant les messages de diversité et de dialogue interculturel prônés par l’Association: Zineb Afilal, Shatha Hassoun, Carole Samaha, Sanaa Marahati, Hind Ziadi, Gispy Queens Generation, Maria Olé Flamenco, Hajar Fezzaka, Youssra Derdabi, Samira Haddouchi et Hajar Hamouda. Elles se produiront dans différents espaces : le Théâtre espagnol de Tétouan, le Centre d’art moderne de Tétouan, la grande scène Al Matar.

À la faveur de cette édition, le public assistera à des rencontres et échanges uniques en leur genre. En effet, de nombreux temps forts rythmeront le festival :