Maroc : Le champion de Formule 1 Lewis Hamilton tombe amoureux du Sahara

Le champion de Formule 1 Lewis Hamilton profite d’une escapade au Maroc, où il a opté pour une immersion dans la cité oasienne d’Erfoud. La star de la course automobile a partagé, mercredi sur son compte Instagram, des photos de son séjour. «Pour la deuxième année consécutive, j’ai la chance de voyager en Afrique pendant les vacances», a-t-il écrit sur la plateforme, où il compte plus de 37 millions d’abonnés. C’est par ailleurs pour la première fois qu’il se trouve marqué par une virée estivale.

«J’ai été bouleversé par la beauté et le pouvoir thérapeutique de cet univers. Ce voyage ne fait pas exception. Tout comme la dernière fois, je me sens de plus en plus centré et en paix au fil des jours (…) Le Maroc a été la première étape, les mots ne peuvent pas décrire l’expérience. J’espère que les photos l’illustrent», a-t-il encore écrit.

Près d’Erfoud, Hamilton a visité l’installation artistique de La Cité d’Orion, de l’artiste allemand Hannsjörg Voth. Réalisée entre 1998 et 2003, cette création se compose de sept structures imposantes qui forment une représentation tridimensionnelle de la constellation d’Orion.

Les photos d’Hamilton montrent également son attrait pour l’aventure, à travers ses sorties à dos de chameau et à bord de quad dans les dunes du désert.