Maroc - États-Unis : Clôture de l'exercice militaire «Arcane Thunder 24» à Agadir

L'exercice militaire maroco-américain «Arcane Thunder 24» s’est clôturé mercredi au siège de l'État-major de la Zone Sud à Agadir. Cet exercice s'est déroulé du 5 au 14 août 2024 à Agadir, Guelmim, Cap Draa et Tan Tan.



Il s'agit de la deuxième édition de l’«Arcane Thunder 24», qui se déroule pour la première fois au Maroc, avec la participation d’environ 300 éléments.



Comprenant la phase de formation académique et la phase d'exécution, «Arcane Thunder 24» a été marqué par des entraînements terrestres, aériens et maritimes dans les domaines de la guerre électronique et de la cybersécurité.