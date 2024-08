Football : La FRMF, OCP et Taqa montent un fond de formation national

Faouzi Lakjaa et Mostafa Terrab

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a annoncé mardi 13 août 2024 sa signature d'une convention stratégique avec le groupe OCP et Taqa pour la création du Fond de formation national de football. Ce dernier est dédié à financer et à développer la formation et l'accompagnement des jeunes talents, selon un communiqué de la fédération.

Ce dispositif repose sur la mutualisation des compétences et des ressources des trois partenaires pour œuvrer au renforcement et à la montée en compétence des centres de formation à travers le Maroc, en les dotant d’infrastructures modernes, d’une gestion efficiente des installations et d’une expertise technique avancée.

Le Fonds de Formation National, repose sur un modèle économique basé sur la formation de joueurs de haut niveau et leur insertion dans les clubs professionnels, permettant ainsi la pérenité du projet. Sa gestion sera assurée par une société anonyme spécialisée, sous la supervision technique de la Direction Technique Nationale relevant de la FRMF.

Le Fonds servira ainsi à financer la gestion opérationnelle des centres de formation. Le projet a pour ambition de créer un nouveau modèle de formation et d’excellence opérationnelle en matière de développement de la filière footballistique, en offrant aux jeunes joueurs un encadrement intégré de haut niveau, favorisant ainsi leur évolution dans un environnement professionnel.