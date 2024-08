El Jadida : A la découverte de la Biblio-Plage, un espace lecture en bord de mer

La corniche d'El Jadida est garnie depuis une semaine d'une Biblio-Plage destinée à offrir aux jeunes et moins jeunes un espace singulier de lecture en plein air durant cette saison estivale. Placée sous le thème «La lecture, c’est la vie», l'initiative a été lancée par l’Association des Amis de la médiathèque en collaboration avec l’Association provinciale des affaires culturelles d’El Jadida (APAC) et la médiathèque Tachfini.



Les estivants ont rapidement pris l’habitude de faire un détour par cet espace de lecture, pour procurer un ouvrage qu’ils rendent en fin de journée. En parallèle, un programme riche et varié est proposé, incluant des ateliers de coloriage pour sensibiliser à la préservation de l’environnement, des ateliers de conte utilisant la technique du «kamishibai» (théâtre de papier d'origine japonaise), ainsi que des ateliers autour de la sécurité routière, de la photographie, entre autres.



«Grâce à ce concept, les vacances sont plus enrichissantes», a indiqué Abdallah Slimani, conservateur de la médiathèque Tachfini. De son côté, Abdellatif Al Baydouri, président de l’APAC, a fait savoir que le programme de cette 4ème édition prévoit également des animations, des rencontres avec des écrivains, des soirées de poésie et de musique, ainsi qu’une exposition sur l’histoire d’El Jadida.



Le samedi à l'occasion de la Journée Nationale du Migrant (10 août), la Biblio-Plage a organisé des ateliers destinés aux Marocains Résidents à l’Étranger (MRE), visant à faire découvrir des aspects du patrimoine culturel local et national.