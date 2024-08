Assassinat de Haniyeh : Islamistes et gauchistes marocains pointent le silence officiel

Au Maroc, des acteurs politiques et associatifs, islamistes et de gauche, ont lancé une pétition condamnant le silence officiel vis-à-vis de l’assassinat de l’ancien chef du Hamas, Ismail Haniyeh à Téhéran, en Iran. Un assassinat ciblé commandité par Israël selon le Hamas.

Parmi les signataires il y a Abdessamad Fathi, président de l’Instance marocaine de soutien aux causes de la Oumma (Al Adl wal Ihsane) ; Abderrahman Ben Ameur, ex-secrétaire général du PADS (Parti d’avant-garde démocratique socialiste) ou encore le salafiste Hassan Kettani, président de la Ligue des oulémas du Maghreb arabe.

«Au nom du peuple marocain, et au nom de l'Histoire, de la civilisation, de l'identité et de la gloire du Maroc, qui a toujours défendu la Palestine, nous, en tant que mouvements et organisations, désavouons la position officielle» du Maroc à l’égard de l’assassinat de Haniyeh en Iran, écrivent-ils dans l’introduction de la pétition.

Pour rappel, en juin 2021, le royaume avait déroulé le tapis rouge à feu Ismail Haniyeh, qui effectuait alors sa première visite officielle au Maroc avec la casquette de chef du bureau politique de Hamas. Son prédécesseur, Khalid Mechaal avait été accueilli avec les mêmes égards, en décembre 2017.