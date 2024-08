JO 2024 – Boxe : La Fédération marocaine limoge sa direction technique

La Fédération marocaine royale de boxe (FMRB) a annoncé le limogeage de sa direction technique, à la suite des résultats de la délégation sportive ayant participé aux Jeux olympiques de Paris (JO 2024). Cette décision a été prise à l’issue d’une réunion d’urgence, tenue vendredi dernier à Rabat, pour «prendre les mesures mettant en place des réformes, par anticipation aux JO 2028» de Los Angeles.

Dans un communiqué, la FMRB a ainsi fait savoir, samedi dernier, que le directeur technique national, Othmane Fadli avait été démis de ses fonctions, de même que l’ensemble de l’équipe encadrante de la sélection nationale. Tenue par le président de l’instance, Abdeljaouad Belhaj, la réunion a énuméré un ensemble d’échecs, outre l’absence de réalisations conséquentes aux derniers JO de Paris. Elle retient notamment «la non-qualification de la sélection masculine aux éliminatoires africains tenus à Dakar (Sénégal) en 2023, aux échéances mondiales d’Italie en mars dernier et en Thaïlande en juin, ainsi que l’échec que la sélection féminine qualifiée aux Jeux olympiques».

Dans ce sens, une commission nationale provisoire a été désignée pour superviser les différentes catégories de la sélection nationale de boxe. Par ailleurs, un appel à candidatures international a été lancé pour le poste de directeur technique national. Ces annonces sont similaires à celles faites par la même fédération, à la suite de la participation marocaine aux JO 2020 de Tokyo. Dans le temps, la FMRM a déjà annoncé le limogeage de sa direction technique pour les mêmes raisons.

Aux derniers JO 2024 de Paris, le Maroc a remporté une médaille d’or au 3 000m steeple grâce à Soufiane El Bakkali, ainsi qu’une de bronze au football, avec l’équipe nationale U23. En boxe, il a été représenté par Yasmine Mouttaki, Widad Bertal et Khadija El Mardi. Médaillée d’or aux championnats mondial et africain de sa catégorie, celle-ci est la première femme arabe et africaine à décrocher le titre mondial.