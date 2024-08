Un avion Agadir-Paris immobilisé à Orly pour menace à la sécurité

Un avion de la compagnie aérienne Transavia en provenance d’Agadir a été temporairement immobilisé, ce dimanche matin à l’aéroport d’Orly, après une alerte à la sécurité à bord. Selon des informations obtenues par Atcu Paris, le nom d’un appareil bluetooth utilisé par un passager lors du vol a alerté un membre de l’équipage, qui en a informé les autorités en France.

Selon la même source, les forces de l’ordre ont été présentes à l’atterrissage pour isoler l’avion sur une piste. L’aéroport a ensuite rassuré sur l’absence d’incident à bord. De son côté, la compagnie aérienne a précisé que durant ce vol TO3121 Agadir-Paris, «un membre de l’équipage a constaté que l’appellation [le nom donné par l’utilisateur et que l’on voit en Bluetooth] d’un appareil électronique utilisé à bord, appartenant à un passager, pouvait être interprétée comme une menace à la sécurité».

Des mesures pour assurer la sécurité du vol et celles nécessaires à l’atterrissage ont alors été prises. Après inspection et levée de l’alerte, les 6 membres d’équipage et les 153 passagers ont pu quitter les lieux.