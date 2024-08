Pays-Bas : Un vol Transavia vers Marrakech interrompu à cause d'une dispute à bord

Un vol reliant les Pays-Bas et le Maroc a été interrompu, suite à une dispute entre deux passagers à bord, selon les médias néerlandais. L’avion Transavia, en direction de Marrakech depuis Amsterdam-Schiphol, a dû rebrousser chemin vers son point de départ, jeudi 8 août. Une fois atterris, les deux hommes ont été débarqués par le personnel. L’avion est reparti deux heures et demi plus tard.

La Koninklijke Marechaussee, une force de police qui fait partie de l'armée néerlandaise et qui est responsable de la sécurité des frontières, a déclaré à RTL Nieuws qu'il s'agissait de deux ressortissants néerlandais qui n'ont pas suivi les instructions du personnel et qui se seraient comportés de manière agressive.

La raison derrière l'attitude des deux passagers n'est pas tout à fait claire. D’après des témoins qui sur place, les hommes étaient en colère parce qu'on leur avait attribué le mauvais siège. Un porte-parole de Transavia a indiqué qu'un rapport avait été déposé contre les concernés.

L'avion a initialement décollé peu après 17 heures, avant de faire demi-tour au niveau de la frontière aérienne entre la France et la Belgique. Après que la Koninklijke Marechaussee a évacué les deux personnes, l'avion a redécollé de Schiphol vers 19h30.