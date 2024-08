Grâce royale : La FIJ salue la libération d’Omar Radi, Taoufik Bouachrine et Soulaimane Raïssouni

La Fédération internationale des journalistes (FIJ), plus grande instance syndicale des journalistes à travers le monde, a salué la libération d’Omar Radi, Taoufik Bouachrine et Soulaimane Raïssouni, à la suite de la grâce royale accordée à l’occasion du 25e anniversaire de la Fête du trône au Maroc. Dans un communiqué, la FIJ a par ailleurs appelé les autorités du pays à «cesser leurs poursuites contre les journalistes et à défendre la liberté de la presse».

Secrétaire général adjoint de la FIJ, Tim Dawson a exprimé les «préoccupations» de l’instance au vu de «la réaction insuffisante du gouvernement marocain» concernant l’affaire Pegasus. A ce titre, la fédération a dit attendre des «réponses claires et précises sur l’espionnage des journalistes dans le pays».

Cité par le communiqué, le Syndicat national de la presse marocaine (SNPM), membre de la FIJ, a qualifié pour sa part «la grâce royale qui a inclus un groupe de journalistes et d’activistes» de «geste humanitaire significatif de la part du Roi» et de «message visant à renforcer le processus de réforme attendu», avec des mesures à même de «restaurer le noble exercice de la profession». «Cela devrait être l’occasion de revoir le système juridique pour défendre la profession et les professionnels, à travers une protection à la fois personnelle et objective», a plaidé l’instance marocaine.

Le 29 juillet dernier, le cabinet royal a annoncé une grâce accordée à 2 476 personnes, dont les trois journalistes, outre des blogueurs et des activistes condamnés par différents tribunaux du Maroc. Bien que saluant l’initiative, la sortie de la FIJ a créé des remous au sein du SNPM. Le syndicat national a reproché à la fédération d’avoir adopté la version de Forbiden Stories, concernant le recours des autorités au logiciel Pegasus.