Exercice des FAR au Sahara : Les Iles Canaries ne partage pas les «préoccupations» de Sumar

Le gouvernement autonome des Iles Canaries, dirigé par une coalition de droite, formée par Coalition canarienne et le Parti populaire, s’est exprimé, ce mardi 6 août, sur les manœuvres de la Marine royale marocaine dans les eaux au large des provinces sahariennes.

Contrairement à la version donnée par la formation d’extrême gauche, Sumar, l’exécutif a précisé que «les exercices se déroulent loin de la ligne médiane qui sépare les Iles Canaries du Maroc». Une annonce faite par la Conseillère de la Présidence, des Administrations publiques, de la Justice et de la Sécurité du gouvernement de l’archipel, Nieves Lady Barreto.

Elle a indiqué, dans des déclarations à la presse, que le ministère espagnol des Affaires étrangères a déjà informé l’exécutif des Iles Canaries des manœuvres des Forces armées royales (FAR). La responsable a révélé aussi que «le Royaume du Maroc a informé le gouvernement espagnol à travers une communication officielle de l’organisation des exercices dans les eaux proches du Sahara occidental».

Hier, la députée de Sumar, Tesh Sidi, d’origine sahraouie, avait souligné lors de questions écrites adressées aux ministres de la Défense et des Affaires étrangères que les exercices des FAR sont «une opération de chantage de la part de Rabat et une invitation aux gouvernements européens pour cautionner son occupation du territoire sahraoui».