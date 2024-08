Les importations du Maroc dans le cadre des accords de libre-échange restent stables en 2023

Les importations du Maroc effectuées dans le cadre des accords de libre-échange (ALE) ont enregistré une stabilité en 2023, se chiffrant à 207,9 milliards de dirhams (MMDH), selon l’Office des changes.

L’accord avec l’Union européenne demeure le principal, avec une part de 67,1% des importations du Maroc, souligne l'Office dans son rapport annuel sur le commerce extérieur du Maroc. Les importations réalisées dans le cadre de cet accord affichent une légère hausse de 0,8% en 2023 à 139,6 milliards de dirhams (MMDH). Plusieurs pays participent à cette croissance, dont la Roumanie (+879 millions de dirhams), la Pologne (+763 MDH) et l’Allemagne (+737 MDH). Cependant, les importations originaires de l’Espagne et de la France ont baissé de 1,3 MMDH et 2,1 MMDH, respectivement.

En outre, les importations bénéficiant de l’accord avec les États-Unis se sont établies à 31,2 MMDH en 2023, en régression de 1,2% par rapport à 2022, alors que les importations effectuées dans le cadre de l’accord avec la Turquie ont reculé de 8,2% à 24,9 MMDH en 2023.

S’agissant des importations dans le cadre de l’accord d’Agadir, elles ont enregistré en 2023 une augmentation de 14,4%. Les importations originaires de l’Égypte et de la Jordanie ont augmenté respectivement de 1,3 MMDH et de 146 MDH, tandis que celles originaires de la Tunisie se sont repliées de 16,9%.

Quant aux importations effectuées dans le cadre de l’Association européenne de libre-échange (AELE), elles ont affiché une augmentation de 13,9%, due à la hausse des importations originaires de la Norvège (+327 MDH).