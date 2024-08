Damane cash et Bank Al Karam mettent en place 1 300 agences en collaborant ensemble

Damane cash et Bank Al Karam, respectivement établissement de paiement et banque participative du groupe Bank of Africa, ont conclu un partenariat stratégique. Annoncée vendredi 2 août, cette démarche s'inscrit dans la politique de synergie prônée par le groupe. Il a pour but de rapprocher et de faciliter l'accès aux divers produits financiers pour tous les Marocains à travers le Maroc, indique un communiqué.

À travers cette synergie, Damane cash et Bank Al Karam ont pour but de rapprocher les services de banque au quotidien et de soutenir le financement participatif à travers un réseau étendu de 1 300 agences au niveau national. Cette initiative vise également à promouvoir l'inclusion financière.

Grâce à ce réseau d'agences, les deux acteurs bancaires assurent un accès facile et rapide au financement par Mourabaha pour tous, y compris pour les citoyens vivant dans les régions éloignées.