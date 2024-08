Maroc : Les anti-normalisation contre la venue du nouveau chef du bureau de liaison d'Israël

Le secrétariat national du Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation a condamné ce qu'il a qualifié d'«empressement» de la part de Rabat à «recevoir un nouveau fonctionnaire sioniste au bureau de liaison» d'Israël, en remplacement de David Govrin. Dans ce sens, la structure a rappelé ses revendications de «couper toute relation avec l'entité d'occupation», d'«annuler l'accord de normalisation» avec le Maroc et de fermer ledit bureau, en plus d'«expulser les criminels sionistes».

Dans une déclaration écrite à l'issue de sa réunion du samedi 3 août 2024, le secrétariat a par ailleurs exprimé son «étonnement» de «la position du régime qui s'est permis d'envoyer un message de condoléances suite à l'assassinat du leader politique Ismail Haniyeh et qui est resté silencieux sur l'expulsion par l'occupation de l'imam de la mosquée Al-Aqsa, pour avoir rendu hommage au martyr dans son sermon de vendredi dernier».

Le secrétariat a également salué «la solidarité générale dans divers pays du monde avec le peuple palestinien, sa juste cause et sa lutte de libération légitime». En outre, «au moins 45 villes ont répondu à l'appel du Front et ont manifesté en masse pour soutenir la résistance, appeler à la fin de la guerre» en cours dans la bande de Gaza, a t-il ajouté.